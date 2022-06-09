Bilecik'teki kazada Bozüyük itfaiyesi 3 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı

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Bilecik'te sabah saatlerinde meydana gelen ve 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı kazada Bozüyük itfaiyesi 3 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza; sabah 07:30'da Bozüyükİnegöl karayolu Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Enver Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı yolcu midibüsü, önünde seyreden Mustafa Sırlı idaresindeki 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken, olay yerine Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri son sürat vardı. Ekipler midibüs içindeki 3 yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaralılara Allah'tan acil şifa dileyerek, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirtti.

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