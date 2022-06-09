Ücretsiz yaz spor okullarına başvurular sürüyor

Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okulu başvuruları yoğun ilgi ile devam ediyor.

Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirmesi ve iyi vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat verecek olan kurslara başvurular, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yaz spor okulları çerçevesinde; basketbol, voleybol, jimnastik, kort tenisi, güreş ve yüzme gibi toplam 6 branşta düzenlenen kurslardaki programlar, uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarına katılmak isteyenler ise başvurularını Metristepe Kültür Merkezi’ne yapabilecek. Basketbol, voleybol ve kort tenisi branşlarına 20102015 arası doğumlular, jimnastik branşına 20142018 arası doğumlular, yüzme branşına 20102016 arası doğumlular ile güreş branşına ise 20082013 arası doğumlular başvurabilecek.

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