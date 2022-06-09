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Türkiye'de bir ilk, BŞEÜ uyguladı Herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulandı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı" "Tıp Fakültemiz yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır"

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite olarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Çeltik, tüm dünyada insan beslenmesi bakımından önemli besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ilk kez çeltikte herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulaması yapılmıştır" dedi.

Türkiye'de bir ilk, BŞEÜ uyguladı Herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulandı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı" "Tıp Fakültemiz yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite olarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Çeltik, tüm dünyada insan beslenmesi bakımından önemli besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ilk kez çeltikte herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulaması yapılmıştır" dedi.
Osmaneli Belediyesi’nce BŞEÜ Osmaneli MYO Aşçılık Programına tahsis edilen konakta düzenlenen programa; Rektör Beydemir'in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Prof. Dr. Cenk Karakurt'un da katıldı. Burada üniversite faaliyetleri hakkında bilgi veren Beydemir, "20212022 eğitim öğretim yılında üniversitemizde 6 bin 644 ön lisans, 9 bin 841 lisans, bin 205 yüksek lisans ve 140 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 830 öğrenci eğitim görmektedir. Bu yıl üniversitemize kayıt olanların sayısı: 37 doktora, 310 yüksek lisans, bin 947 lisans ve 2 bin 466 ön lisans şeklindedir. Yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 ise uzaktan eğitim. 52 farklı ülkeden 3 bin öğrenci üniversitemize başvurmuş 920 öğrenci üniversitemize kabul edilmiş ve 484 yabancı uyruklu öğrenci kayıt olmuştur. Geçtiğimiz yıl 26 olan misafir öğrenci kabul ettiğimiz ülke sayısı bu yıl 52 ülkeye çıkarak yüzde 100 bir artış göstermiştir. Şu an üniversitemizde bin 263 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görmektedir" dedi.

"Tıp Fakültemiz yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır"
Rektör Beydemir, yeni kurulan Tıp Fakültesi hakkında da bilgi vererek, "41 kişinin kayıt olmasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Sakarya’da öğrenim gören öğrencilerin ilk dersi rektörümüz, rektör yardımcımız ve dekanımız ile gerçekleştirilmiştir. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydiler. Tıp Fakültesi öğrencileri için bir ritüel olan ve gerçekleşen Beyaz Önlük Giyme Törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mahmut Baykan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sakarya il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldık. Kurulmasına 2020 yılında karar verilen ve 2021 yılı itibarıyla öğrenci alımına başlayan Tıp Fakültemiz, 20222023 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilerinin eğitimlerine kendi bünyesinde devam edecek. Yapılan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz eğitimlerini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görürken, yapılan özverili çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tıp Fakültemizin eğitim öğretime başlaması için yeterliğini onaylayarak öğrencilerimizin eğitimlerine Bilecik’te devam etmelerine karar verdi. Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı 25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Gerekli akademik ve idari personel temini ile fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından diş hekimliği fakültemize de öğrenci kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi meyve bahçesi açıldı"
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) bünyesinde Aşağıköy mevkiinde yer alan uygulama alanında eğitim ve araştırma amaçlı meyve dikimi gerçekleştirdiğini belirten Beydemir, "Yetiştiriciliği yöre iklim koşullarına uygun ve ekonomik değeri yüksek olan; ceviz ve Trabzon hurması, incir, ahududu ve aronya bitkilerinden oluşan 180 adet fidan yaklaşık 3 bin metrekare alana dikildi. Aynı merkezde 'Çeltikte Damla Sulamada Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması' projesi çerçevesinde önemli sonuçlar elde edildi. Bilimsel araştırma ve uygulamalarına devam eden diğer merkezlerimiz de bu çalışmalarının olumlu sonuçlarını elde edeceklerdir. Çıkan akademik veriler gerek sanayi gerek tarım ve gerekse diğer alanlarda paydaşlarımızla paylaşılacaktır. Çeltik, tüm dünyada insan beslenmesi bakımından önemli besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ilk kez çeltikte herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulaması yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Toprak Analiz Laboratuarı açıldı"
Rektör Beydemir açıklamasının devamında, "Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Toprak Analiz Laboratuarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Bilecik Valisi Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra Bilecik il protokolü, akademisyenler ve öğrencilerimiz katıldı. Üniversitemizde bilimsel araştırma projeleri için sağlanan olanaklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda BAP desteklerinizi yüzde 600 oranında artırdık. Akademisyen ve araştırmacılarınızın uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri imkanları kendilerine sunmaya devam ediyoruz. Yaya ve araç trafiğini birbirinden ayırmak maksadıyla eski giriş kapısına öğrenciler için turnike koyulacak ve bu sayede öğrencilerin fakülte ve sosyal donatı alanlarına erişimi kolaylaştırılacaktır. Bu çerçevesinde gerekli fizibilite çalışmaları başlatılmış olup mümkün olan en kısa vadede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Üniversitemiz Sıfır Atık Belgesi aldı"
Rektör Beydemir, üniversitelerin Sıfır Atık Belgesi aldığı söyleyerek, "Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda ilerleyen üniversitemiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, üniversitemiz kampüsünde Sıfır Atık Koordinatörlüğümüz, personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından özverili şekilde yürütülmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı (BATIKAF) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapıldı. 300’den fazla standın kurulduğu, kayıtlı 35 binden fazla öğrencinin ziyaret ettiği fuara bende Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhami Koyun, Mezun Öğrenci ve Kariyer Merkezi Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Ceylan ve öğrencilerimizle katıldı" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı"
Son olarak üniversitelerin büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Rektör Beydemir, "Üniversitelerin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi hususlarda değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Üniversitemiz Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Şenay Balbay ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Sarıhan tarafından idari birimler ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde merkez kampüsümüz, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.
Açıklamanın ardından Rektör Beydemir basın mensuplarına, ŞEÜ Osmaneli MYO Aşçılık Programına tahsis edilen konağı gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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