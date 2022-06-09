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Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.



Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla artan akaryakıt fiyatları sonrası şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücreti tam 6 TL, öğrenci 5 TL oldu. Gölet, YHT, Terminal, KüplüBaşköy tam 7,5 lira, öğrenci 7 TL'ye, Aşağıköy ise tam 7 TL, öğrenci ise 6,5 liraya yükseldi.

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