Bilecik’te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, sağanak yağış sonrası çöken yolda 5 araç hasar gördü.

Bilecik’te kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi Hizmet Sokak üzerinde belediyenin alt yapı çalışması kapsamında kazı yaptığı ardından üzerinin kapattığı bölgede çökme yaşandı. Yaşanan çökmede park halindeki 5 araç hasar gördü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, belediye yetkileri çökme yaşanan yerlere iş makinesi yardımıyla toprak takviyesi yaptı. Yaşanan olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.