25 günde 3 bin öğrenci sinema ile buluştu "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi ile çocuklar sinemayla tanışıyor Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "Bakanlıklarımın hedefi 81 ilde 1 milyon öğrenci"

Bilecik'te Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi ile 25 gün boyunca 3 bin öğrenci sinemaya gitti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı Sinemalar Genel Müdürlüğü ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi Bilecik'te çocukları sinemayla buluşturdu. Bazı miniklerin ilk defa sinemaya geldiği gözlenirken, izledikleri çizgi filmle kahkahalara boğuldular.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İHA muhabirine il genelinde 3 bin çocuğun sinemaya geldiğini anlatarak, "2017 yılında 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' sloganıyla başlayan proje pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilmişti. Sinema etkinliklerimize bu yıl tekrar 81 ilde 1 milyon hedefle, Bakanlığımız işbirlikleriyle başlamış bulunmaktayız. Bilecik’te özellikle ilçelerde sinemaya hiç gitmemiş olan çocuklarımızdan oluşan yaklaşık 3 bin öğrencimizi birlikte vizyondaki iki filmimizi izletmeye başladık. Çocuklar çok heyecanlı, biz de onların heyecanını paylaşıyoruz. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Milli Eğitim bakanlığımıza emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan çocuklar, 'Afacanlar: İş başa Düştü' ve 'Kuklalı Köşk 2' filmlerini izledi.

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