Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikÇakırpınar köyü karayolunda seyir halindeki 11 EL 724 plakalı otomobil, sürücüsü O.Y.'nin bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkınca yol kenarından bir tarlaya devrildi. Kazada araç sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

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