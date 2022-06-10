"Anadan Oğula Göç Yolu Kardeşliği" projesi çerçevesinde Bilecik'teki minik öğrenciler Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulunda eğitim gören 50 öğrenci, Hayme Ana Türbesini ziyaret etti. Domaniç Hisar ilkokuluyla ortaklaşan yürüten proje ile minik öğrenciler ve idareciler Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk , Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk'ü ziyaret etti. Ardından Söğüt'ten Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine başta Hayme Ana Türbesi olmak üzere ilçenin tarihî ve kültürel yerlerini tanıttılar. Projenin ana temasını oluşturan akrabalık sevgi ve kültürel bağları güçlendirmeye yönelik etkinlikler ile daha geniş çerçeveli yeni projeler üzerinde planlamalar yapıldı. Ata kültürüne uygun güzel bir ev sahibi/ misafir anlayışı ile karşılıklı hediyeleşmelerden sonra program sona erdi.

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