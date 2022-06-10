Bilecik'te enerjide acele kamulaştırma kararları

Bilecik'te enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Aralarında Bilecik'in de olduğu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas ve Zonguldak sınırları içinde tesis edilecek ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hattının yapımı amacıyla, söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Öte yandan "154 kV Ömerli RES TMBrş. (Çanta RES TMSilivri TM) Enerji İletim Hattı" projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.