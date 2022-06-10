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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altyapı çalışmaları sayesinde 2 senedir sel ve su baskını yaşanmadı

İHA

Altyapı çalışmaları sayesinde 2 senedir sel ve su baskını yaşanmadı

Bilecik Belediyesi’nin gerçekleştirdiği başarılı alt yapı çalışmaları sayesinde kent genelinde 2 senedir sel ve su baskınına rastlanmadı.
Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında aşırı yağış sonucu oluşan çamur ve birikintiler temizlendi. Cadde ve sokaklarda oluşan çamurların yıkanarak temizlendiği çalışmalar çerçevesinde tıkanan mazgallar da açıldı. Başta şehir merkezi ve Şeyh Edebali türbesi bölgesinde olmak üzere çalışmalarını erken saatlerde başlatan belediye çalışanları vatandaşlardan gelen talepleri tek tek yerine getirdi.
Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yağmur suyu hattı çalışması sayesinde her yıl yaşanan sel ve su baskınları iki yıldır görülmüyor. Başta Çınar marketler, Şerif Paşa Cami ile Hürriyet Mahallesi kapalı pazarı ve Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan kongre merkezi önünde herhangi bir sel baskını olmaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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