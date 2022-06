Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı İllerinde birinci olan 8 temsilci birinci olmak için yarıştı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Kelamların en güzelini en güzel şekilde dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyorum”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur’anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı. Yarışmada Bilecik’i temsil eden Mustafa Can 2’inciliğe layık görüldü.

2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen yarışmanın bölge finali Kayıboyu Camii’nde düzenlendi. Yarışmaya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ile Bilecik, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Kütahya'da yapılan elemelerde birinci olan erkek din görevlileri katıldı.

Programa katılan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya “Bugün Kayıboyu camimizde böyle bir Kur’an ziyafetinin olduğunu duyunca koşarak geldik. Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinin ilimizde yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kelamların en güzelini en güzel şekilde dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyorum” diyerek organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.

İl Müftüsü Ali Erhun, ise yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür ederek, “Burası Ertuğrulgazi yâdigarı Şeyh Edebali diyarı Osman ve Orhan Gazi’nin at koşturduğu mübarek bir vilayettir. Bizim ecdadımız ayak bastığı bütün coğrafyalarda Kur’an’a büyük hizmetler etmiş ve Cenabı Hak da ecdadımızı hiç mahcup etmemiştir. Ecdadımız Kur’an’a hizmetle yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okunan Kur’anı Kerimler can kulağıyla dinlendi. Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, yarışmada Bilecik’i temsil eden Mustafa Can ikinciliğe hak kazanırken yarışmanın birincisi Yalova’dan katılan Muhammet Memduhoğlu, üçüncüsü ise Bursa’dan katılan Adem Çiftli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi Ferruh Şen’in başkanlığında oluşturulan komisyonda, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi öğretim üyesi Dr. Lokman Bedir, Eskişehir Diyanet Eğitim Merkezi Öğretmeni Mehmet Fatih Yıldırım ve Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin yer aldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

