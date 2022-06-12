Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Bilecik’te yol kenarında bulunan asfalt düzeltme silindir aracına çarpması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir’den Bilecik istikametine giden Hüseyin Ö. idaresindeki 11 AC 441 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Küplü Köyü ile Aşağıköy arasında devam eden üst geçit inşaat alanından geçisi esnasında yol kenarında park halinde bulunan yol düzleme silindirine çarptı. Çarpma sonucunda sürücü Hüseyin Ö., araç içindr sıkıştı. Olay yerinde gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı olay yerinde ki 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelem devam ediyor.

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