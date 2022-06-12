'Yenidünya' tezgahlardaki yerini aldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te 'yenidünya' pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Yaz meyvesi yenidünya, Bilecik tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 25 liradan alıcı bulan yenidünyaya ilginin az olduğu belirtildi. Bilecik'te pazarcılık yapan Ali Tülü, "Her yıl tezgahlarda satışa sunduğumuz yenidünya, havaların ısınmasıyla yine tezgahlarımızda yerini aldı. Tabii diğer yaz meyvelerine göre yenidünyanın fiyatı daha pahalı, o yüzden daha az tercih ediliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.