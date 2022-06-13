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Bilecik'te öğrencilere 'Temel Trafik ve Bisiklet Ulaşım, Yaşam Kültürü' semineri

İHA

Bilecik'te öğrencilere 'Temel Trafik ve Bisiklet Ulaşım, Yaşam Kültürü' semineri

Bilecik Belediyesi tarafından 10 resmi okul ile iki özel okulun 4'üncü sınıf öğrencilerine 'Temel Trafik ve Bisiklet Ulaşım, Yaşam Kültürü' semineri verdi.
Eğitim ve çocuklara yönelik birçok örnek uygulamayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, bisiklet kullanımının artırılması, güvenli bisiklet sürüşü ve trafikte bisiklet kullanımına yönelik bilincin oluşmasına yönelik hizmetleri sunmaya devam ediyor. Slayt, görsel ve bilgi içerikli anlatımıyla gerçekleştirilen seminerlerde 35 sınıfta yaklaşık bin öğrenciye birçok konuda eğitimler verildi.
Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz öncülüğünde çocuklar ve eğitime ilişkin güzel hizmetler gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Derslerimizde güvenli bisiklet kullanımı, bisikletin icadı, Bisiklet nedir, bisikletin faydaları, genel kurallar, güvenlik ekipmanlarının önemi, sürüş teknikleri ve trafik bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak sunuyoruz. Çocuklar bisikletle okula gelen personelimizi görünce çok mutlu oluyorlar. Okulların idareci ve öğretmenleri de verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve bizlere çok teşekkür ediyorlar. Avrupa’da da bu şekilde sunumlar yapılıyor. Amaç çocukların trafiğe çıkılabileceği ilk araç olan bisiklet ile bilgi seviyelerini yükseltmek, trafik kazalarını azaltmak, ulaşımda bisiklet kullanımını artırmaktır" denildi.
"Motorlu taşıt sürücülerinin biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"
Açıklamanın devamında, bisikletin de trafikte olduğunu ve kurallara uyulması halinde son derece güvenli bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatan Bilecik Belediyesi, "Motorlu taşıt sürücülerinden de talebimiz bisikletli ulaşıma saygılı olmaları, kornaya değil, frene basmalarıdır. Bisikletlinin yanından geçerken yavaşlamaları ve mesafe bırakmalarını rica ediyoruz. Bu şekilde bisiklet kullanımını arttırırsak hem doğaya hem de sağlığımıza büyük katkılar sunmuş olacağız" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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