Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik'te yarım saat adeta bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te 4 gündür aralıklarla süren yağmur yağışı bugün adeta bardaktan boşalırcasına yağdı. Yarım saat etkisini gösteren kuvvetli yağmur hayatı adeta felç etti. Vatandaşlar bir yerden bir yere gütmekte zorluk çekerken, sokak aralarında biriken su birikintileri yolların küçük bir havuza dönüşmesine sebep oldu. Yağış ardından kent merkezinde hayat normale dönerken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuza geçtiler. Eski otogarda bulunan merdivenlerde ise yağmur suları adeta şelale oluştururken, bir apartmanın bodrum katını da su bastı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.