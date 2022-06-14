Şehit ailesinin acısını paylaştı

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Van'da görev yaparken şehit olan Astsubay Fikret Son'un şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlidi Şerif'te ailesinin acısını paylaştı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Van'ın Başkale ilçesi kırsal kesiminde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son'un şehadetinin yıl dönümünde Bozüyük'te okunan Mevlidi Şerife katıldı.

Bozüyük'ün Yeşilkent Cami'nde okunan mevlidin ardından şehit ailesinin evine konuk olan Vali Kızılkaya ailenin acısını paylaştı. Vali Kızılkaya, şehide rahmet ailesine sabırlar diledi.

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