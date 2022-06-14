Bilecik'te ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi tiyatro çalışmalarında eğitim alan oyuncular hünerlerini, ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ adlı tiyatro oyunu ile sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Gösterdikleri performans ile izleyenlerden büyük beğeni toplayan oyuncular oyun sonunda sertifikalarını Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’ndan aldı. Oyun sonunda oyunculara çiçek ve sertifikalarını takdim eden Başkan V. Subaşı, oyunu büyük bir keyifle izlediklerini belirterek, oyunculara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi olarak sanatın her alanda kısıtlandığı bir dönemde kültürel ve sanatsal aktiviteleri sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan V. Subaşı, ‘’Belediyemiz Sanat Akademinda güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir performans ile karşılaştık. Sanatın ve kültürel faaliyetlerin kısıtlandığı bir ortamda yaptığımız bu çalışmalar bizler için geleceğe umut oluyor. Oyunda ve eğitimlerde yer alan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan V. Subaşı konuşması sonrasında Genel Sanat Yönetmeni Onur Algın’a çiçek takdim ederken, sahne alan Celal Masat, Emrah Şengül, Emre Bulut, Serpil İçöz, Damla Akdeniz, Ecrin Işık, Ayşe Yurttaş, Arzuhan Bulut, Bilge Sertcan, Beyzanur Çerkez, Ayşe Sabah, Sedanur Coşkun, Merve Eren’e sertifikalarını verdi.

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