Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları'ndan Bilecik'e 2 kupa

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2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. Ayak Yarışları tamamlanırken, kendi imkanlarıyla şampiyonaya giden Bilecikli sporcular Ali Baydaş ve İlkay Deniz kente kupayla döndü

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada etap yarışlarıyla sona erdi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterirken, finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. 'E Veteran' kategorisinde Ali Baydaş, 'E Usta' kategorisinde İlkay Deniz 3'üncü oldular. Kupalarını Bergama Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar'ın elinden alan sporcular, kupalarını Bilecik halkına armağan ettiler.

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