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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

475 kınalı keklik doğaya salındı

İHA

475 kınalı keklik doğaya salındı

Bilecik Valiliği himayesin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü tarrafından "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı" projesi ile 475 kınalı keklik salınımı yapıldı.
Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması ve hayvan popülasyonlarını arttırılması amacıyla özellikle kanatlı türlerinin doğaya yerleştirildiği projeyle Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’ndan getirilen kınalı keklikler Bilecik’te doğaya salındı. Bekdemir Köyünde köy halkı ve çocuklarla kınalı keklik salınımına katılan Vali Kızılkaya, “19 farklı noktada 475 kınalı kekliği bugün doğaya salıyoruz. Kınalı kekliklerimiz doğaya uçmak için sabırsızlanıyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Bilecik’te farkındalık çalışması yürütüyor. Vatanımıza ve Bilecik’imize hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

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