Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki yüksek mahkeme üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbelerini ziyaret etti

Arslan, Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin Söğütteki türbesini ziyaret etti. Burada Alp kıyafetiyle nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, dua ederek, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Aslan ve Vali Kızılkaya, Bilecik'e geçerek devletin manevi kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Türbesi’ne de ziyaret gerçekleştirdiler. Türbede dua eden Arslan ve yanındaki heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni gezerek, görevli Ertuğrul Gündüz'den bilgi aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Vali Kızılkaya’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Bilecik’ten ayrıldı.

Öte yandan ziyaretlerde Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, bazı ilçe kaymakamları da hazır bulundu.

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