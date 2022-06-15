“Kostüm Odası”na jüri özel ödülü

Çocukların beğeni ile izlediği Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun sevilen çocuk oyunu “Kostüm Odası” 9. Uluslararası Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinin Anadolu Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından dokuzuncusu verilen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin 'Anadolu' ayağı ödülleri Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun “Kostüm Odası” adlı oyunu da Anadolu Jüri Özel Ödülü’nü alarak başarısını kanıtladı. Ödülü Bozüyük Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı ve aynı zamanda “Kostüm Odası”nın yönetmeni İlknur Durmaz aldı.

Yönetmen İlknur Durmaz, ödülünü aldıktan sonra kosa bir konuşma yaparak “Çocuk dediğimiz insan yavrusudur ve yetişkin bir bireyden tek farkı tecrübesidir. Biz yetişkinler olarak onlar bu tecrübeyi kazanırken en asli görevimiz doğru şeyleri etrafında biriktirmekti. Çocuğu hep bir birey olarak görerek bu çocuk tiyatrosuna gönül verdim. Yeni Tiyatro Dergisi’ne de Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nu bu ödülle görünür kıldıkları için teşekkür ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.