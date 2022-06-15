Öğrencilerin dil öğrenimini gerçekleştireceği inovasyon sınıfı açıldı

Bilecik'te ''Dil Öğretiminde İnovasyon'' projesi çerçevesinde inovasyon sınıfı açılırken, burada oluşturulacak olan dil laboratuvarı sayesinde öğrenciler dil öğrenimini gerçekleştirirken çeşitli interaktif programlarını da etkin kullanabilecekler.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde eğitim veren Şehit Osman Er İmamHatip Ortaokulu tarafından Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Programı ile il öğretiminde kullanılacak inovasyon sınıfı açıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde imamhatip ortaokulu ve imamhatip liselerinin kalitesini arttırmak adına organize edilen ERDEM Programı ile oluşturulan sınıfın açılışına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



"Öğrencilerin dili anlama, akıcı konuşma ve yazma becerilerini geliştirecektir"

Açılış öncesi proje hakkında bilgi veren İlçe Milli eğitim Müdürü Erhan Döş, “Okulumuzda oluşturacağımız dil laboratuvarı sayesinde öğrencilerimiz dil öğrenimini gerçekleştirirken çeşitli interaktif programlarını etkin kullanacaklardır. Bu durum onların dili anlama, akıcı konuşma ve yazma becerilerini geliştirecektir. Kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir. Dil ve düşünce arasındaki pozitif korelasyon göz önünde bulundurulduğunda çocukların zihin gelişimi ve düşünce dünyasının zenginliğine katkısı bulunacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından sınıfın açılışı yapıldı. Program günün anısına protokol üyelerine plaket takdimi ile sona erdi.

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