Çocuklar jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuklara 'Tim Jandarma' filmi izlettirilip jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı.

Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aşağıköy İlkokulunda öğrenim gören 25 öğrenciyi ziyaret etti. Öğrencilere jandarmanın tanıtımını yapan ekipler, Jandarma Genel Komutanlığınca çocuklara yönelik hazırlanan ‘Tim Jandarma’ çizgi filmini birlikte izlenerek, çocuklara jandarma trafik boyama kitabı ve balon hediye etti.

Jandarma personelleriyle keyifli vakit geçiren çocuklar ekiplere teşekkür etti.

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