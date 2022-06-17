Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı

Bilecik'te, mangal yakmak için şömineyi yakan bir vatandaş, alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap evi kül oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Gölpazarı ilçesi Orta mahalle Kocakova mevkiinde meydana geldi. Birol Çanak, içerisinde kiraz bahçesi ve besihanesi de olan 2 katlı ahşap evinin yan tarafından bulunan şömineyi mangal yapmak için yaktı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçradığı ahşap ev yanmaya başladı. Bahçede bulunan yangına ilk müdahaleyi yapsa da alevler kısa sürede yayıldı. Gölpazarı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etse de, 2 katlı ahşap ev kül oldu. Jandarma olay ilgili inceleme başlattı.

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