Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde Atakent caddesinden Mehmetçik sokağın birleşiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ersin Ç. yönetimindeki 11 M 0081 plakalı minibüs, sokak üzerinde seyir halindeki Osman K. Ş. idaresindeki 11 AB 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Osman K.Ş., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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