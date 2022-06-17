Bozüyük’te trafik denetimleri arttırıldı 68 araç ve sürücüsü hakkında 21 bin TL para cezası uygulandı, 10 araç ise geçici olarak trafikten men edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaz mevsimin başlaması ile birlikte denetimler arttırıldı.

Ortak kullanıma açık alanlarda artan araç ve yaya yoğunluğuna bağlı olarak; kamunun huzurunu bozacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere yönelik alınan ihbarlar artış gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri vatandaşların güvenli ve huzurlu bir trafik ortamında bulunmalarının tesis edilebilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki denetimlerine hız verdi. Resmî ve sivil trafik ekiplerince geniş katılımlı olarak yapılan denetimlerde modifiyeli araç, standart dışı plaka, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleme, tedbirsiz ve saygısızca araç kullanan sürücülere yönelik, sabit ve seyir halinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı. 191 aracın denetlendiği uygulamalarda 11 araç sürücüsü hakkında hız, 3 araç sürücüsü hakkında kırmızı ışıkta geçmek, 3 araç sürücüsü hakkında muayenesiz araç kullanmak, 12 motosiklet sürücüsü hakkında kask takmamak, 30 araç sürücüsü hakkında park yasağı ihlali, 4 araç sürücüsü hakkında usulsüz ışık donanımı, 1 araç sürücüsü hakkında sigortasız araç kullanmak, 1 araç sürücüsü hakkında trafik işaretlerine uymamak, 1 araç sürücüsü hakkında yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsü hakkında usulsüz plaka kullanmak kurallarının ihlal edilmesi üzerine Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince toplam 68 araç ve sürücüsü hakkında yaklaşık 21 bin TL idari para cezası uygulandı. 10 araç ise geçici olarak trafikten men edildi. Denetimlerin yaz ayları boyunca hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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