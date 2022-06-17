Başkan Tekin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesinde bulunan Beş Eylül İlkokulu'ndaki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı sona ererken Pazaryeri Beş Eylül İlkokulu’nda öğrenciler karnelerini Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in elinden aldı. Öğrencilerin mutlu gününe ortak olan Başkan Tekin, "Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Gelecek eğitim öğretim yılında yeniden okullarımıza dönecek ve öğrenmeye, başarmaya azimle devam edeceksiniz. Tatil boyunca eğlenip dinlenmenin yanında kitap okuyarak kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Hepinize bol eğlenceli, dinlendiğiniz ve kitap okuduğunuz güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.

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