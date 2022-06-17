Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban İlkokulunda ve Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldular.

Düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri ve veliler de katılım sağladı. Okullarda heyecanlarına ortak olduğu karne töreninde öğrencilere, öğretmen ve velilere mutlu tatiller dileyen Kaymakam Ünal, “Hiçbir şey çocuklarımızın canından, sağlığından daha değerli değil. Çocuklarımızı iyi birer birey olma noktasında motive etmek velilerimizin, öğretmenlerimizin ve bizlerin en büyük sorumluluğudur çünkü onlar bu milletin, bu ülkenin, bizlerin geleceğidir. Onlara sahip çıkalım, günümüz başıboşluğunun inisiyatifine bırakmayalım, onlar bizim en kıymetli varlıklarımız, bir saniyelerini bile ihmal etmeye gelmez, pişmanlıklar yaşamamak için çocuklarımızı koruyup kollayalım, doğruyu, iyiyi, güzeli öğretelim, gösterelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin öğrencilere karnelerini verdi.

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