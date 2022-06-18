21 farklı üniversiteden, yüze yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Muhasebe Eğitiminde Vak’a Çalıştayı’ Bozüyük ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü ile Bilecik Şerh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü iş birliğinde ‘Muhasebe Eğitiminde Vak’a Çalıştayı’ Bozüyük’te Grand Çalı Otel’de gerçekleştirildi. Üç gün süren Çalıştay’a Türkiye'nin dört bir yanından 21 farklı üniversiteden yüze yakın akademisyen katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Lerzan Kavut, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert ve Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Yöneticisi Aslı Baran’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’ın ilk gününde Wisconsin Üniversitesi İşletme Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Pekdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yakup Selvi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vak’a yönteminin önemi, uygulaması ve Vak’a yazımı ile ilgili bilgiler sunarak deneyimlerini paylaştılar.

Çalıştay’ın ikinci gününde çeşitli üniversitelerden akademisyenler derlemiş oldukları Vak’a örneklerini sunarak tartışmaya açtılar. Çalıştayda sanat tarihçisi Dr. Aley Turanlı’nın ‘Ressamların Resimleri İle Haykırışı’ temalı bir sunumu da yer aldı.

Çalıştay Bilecik ili tarih ve kültür gezisi ile sona erdi.

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