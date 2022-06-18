Yaz Kur'an Kursu eğitim seminerleri başladı Müftü Erhun, “Çocuklarımıza camiyi sevdirelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz Kur'an Kursu eğitim seminerleri başladı Müftü Erhun, “Çocuklarımıza camiyi sevdirelim”

İHA

Yaz Kur'an Kursu eğitim seminerleri başladı Müftü Erhun, “Çocuklarımıza camiyi sevdirelim”

Yaz Kur’an kurslarının başlamasına yakın Bilecik Müftülüğü’nce kurs öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Düzenlenen eğitimde konuşma yapan İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlilerine “Çocuklarımıza camiyi sevdirelim” uyarısında bulundu.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Kur’an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleri başladı. Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen seminerlere Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel katıldı. Seminer Şerifpaşa Cami İmam Hatibi Adil Yücel’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

“Çocuklarımıza camiyi sevdirelim”
Seminerde konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, “Çocuklarımızın dinimizi öğrenmesi hususunda başlıca sorumluluk bizlerindir. Pratik olarak gündelik hayata taşınabilecek bilgiler verelim ve çocuklarımıza camiyi sevdirelim. Sevdirelim ki çocuklarımızın sizinle, camiyle, Allah’la (c.c) Peygamberle (s.a.v) arasında sevgi bağları oluşsun. Unutmayalım ki ülkemizde vatandaşlarımızın dini hayatını, yaz Kur’an kurslarında öğrendikleri bilgileri şekillendiriyor. Bizler bu işe gönül veren kişiler olarak çalışmalı aynı zamanda da bunun bizlerin görevi olduğunu unutmamalıyız” dedi.
Bilecik Müftülüğü’nden edinilen bilgiye göre iki gün boyunca devam edecek seminerde; 2021 yılı Yaz Kur’an kursları uygulama esasları, din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik: çocuk ve gençlerle etkili iletişim, din eğitiminde pedagojik ilkeler, ergenlik dönemi din ve maneviyat, sınıf yönetimi, mahremiyet eğitimi ve din eğitiminde drama gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgi verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda birinci oldu
YEREL HABERLER İkinci kez kez Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda ...
‘Muhasebe Eğitiminde Vak’a Çalıştayı’ Bozüyük ev sahipliğinde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Muhasebe Eğitiminde Vak’a Çalıştayı’ Bozüyük ev ...
Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih edilen oteller arasında
YEREL HABERLER Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli en çok tercih ...
Temiz doğa ve sağlıklı yaşam için yapılan çalışmalar ödüllendirildi Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; "Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak güzel çalışmalarımız devam edecek"
YEREL HABERLER Temiz doğa ve sağlıklı yaşam için yapılan çalışmalar ...
Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular
YEREL HABERLER Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin öğrencilerin karne ...
Başkan Tekin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Tekin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Bayırköy’de öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla yaz tatiline girdi
YEREL HABERLER Bayırköy’de öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla ...
Bilecik'te 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı
1. Geleneksel Öğrenci Konseri
YEREL HABERLER 1. Geleneksel Öğrenci Konseri
Bozüyük’te trafik denetimleri arttırıldı 68 araç ve sürücüsü hakkında 21 bin TL para cezası uygulandı, 10 araç ise geçici olarak trafikten men edildi
YEREL HABERLER Bozüyük’te trafik denetimleri arttırıldı 68 araç ve ...
Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular
YEREL HABERLER Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde ...
Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı
YEREL HABERLER Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme ...
Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alındı AK Parti İl Başkanı Yıldırım, “Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele ...
Pazaryeri Belediye Mezbahası’nda kesim ücretleri belli oldu
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediye Mezbahası’nda kesim ücretleri ...
Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi ...
Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı
YEREL HABERLER Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi ...
(ÖZEL) 964 adet posta güvercini birincilik için yarıştı Ankara'dan salınan posta güvercinleri saatte 90 kilometre hızla Bilecik'e geldi Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Salih Demir; "Posta güvercinlerin akıllı, cesaretli aynı zamanda kuvvetli ve hızlı bir kuş"
YEREL HABERLER (ÖZEL) 964 adet posta güvercini birincilik için ...
Başarı belgesi ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarı belgesi ile ödüllendirildi
Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı Ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan; "Öğrencilerimize güzel bir ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz"
YEREL HABERLER Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı Ancak 12 yıl sonra ...
Kur’an kursu öğrencileri karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğrencileri karne heyecanı yaşadı
Bilecik’te Hande Ünsal konseri
YEREL HABERLER Bilecik’te Hande Ünsal konseri
Bilecikli çiftçi buğdaylarını havadan böyle ilaçladı
YEREL HABERLER Bilecikli çiftçi buğdaylarını havadan böyle ilaçladı
Bilecik'te öğrenciler terörle mücadele ve siber güvenlik konularında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te öğrenciler terörle mücadele ve siber ...
Bilecik'te süt dağıtımına yeniden başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te süt dağıtımına yeniden başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.