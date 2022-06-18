2 bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı!

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim faaliyetini sürdüren Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı

İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve eşi Hicran Şahin’in öğrenci velisi olarak katıldığı hayır panayırında öğrenci velilerinin hazırlamış oldukları pasta ve börekler satıldı. İlk ve orta okulun ihtiyaçları için toplanan paralar Okul Aile Birliğine teslim edildi. Öğrencilerin yapmış oldukları yarışmada dereceye girenlere hediye çekleri verildi. Panayıra, Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğrenci velileri katıldılar.

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