Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikBozüyük D650 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 34 YL 8978 plakalı otomobil sürücü Hakan Çolak, Erşan Et mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimi,yetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Seçil Çolak (43) ve Taha Çolak (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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