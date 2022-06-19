Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı

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Diyarbakır'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvasına katılan Bozüyüklü öğrenci 3'üncü oldu.

İlkokullar kategorisinde Bilecik'i temsil eden Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Öksüzler, önemli bir başarıya imza attı. Genç öğrenci katıldığı turnuvada 'QBitz' alanında Türkiye 3'üncüsü oldu. Kazanılan büyük başarı sonrası Okul Müdürü Mehmet Güven, öğrencisini tebrik ederek, "Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerini tebrik eder başarılar dilerim" dedi.

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