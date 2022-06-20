Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarıldı

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Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Özgür Sokak üzerinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ihbarı alan itfaiye erleri, olay yerine giderek gerekli müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi kurtaran itfaiye çalışanları, kediyi mahalle sakinlerine teslim etti. Mahalle sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

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