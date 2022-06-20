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Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı Sürücüye öğle bir çarptı ki, ayakkabısı 5 metre yükseklikteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırladı

İHA

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı Sürücüye öğle bir çarptı ki, ayakkabısı 5 metre yükseklikteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırladı

Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin çarparak kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı. Sürücünün çarpanın etkisiyle ayakkabısı yakındaki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırladı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K.'ye., İl Özel İdare kavşağı ışıklarında banketten şeride geçtiği esnada sürücüsü tespit edilemeyen 11 ABC 526 plakalı otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkiyle bisiklet sürücünün ayakkabısı yaklaşık 5 metre yükseklikteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırlarken, yere düşen Qari Ahmadshah K. ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan araç sürücünü yakalamak için seferber oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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