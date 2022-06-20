60 kişilik hacı adayı sevinç gözyaşları ile uğurlandı Vali Kemal Kızılkaya, “Bu aziz milletimizin sizlerin dualarına ihtiyacı var”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Yılı Hac Organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 60 kişilik hacı adayı sevinç gözyaşları ile uğurlandı.

Bilecik'te 2022 yılında hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlayan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Bilecik Müftülüğü’nce Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen programla hacı adayları ibadetlerini yerine getirmek üzere Bursa Yenişehir Hava Limanı’na uğurlandı. Törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlıkaya, İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı. Uğurlama programı Kayıboyu Camii Müezzin Kayyımı Metin Tektik’in Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.



“Bu aziz milletimizin sizlerin dualarına ihtiyacı var”

Vali Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada “Osmanlı’dan bu güne kadar bizim kültürümüzde, geleneğimizde hacı adaylarımızı sürre alaylarıyla uğurlamak vardır. Bizler de bu gün burada Osmanlı’nın ilk başkentinde Bilecik'te bir sürre alayıymış gibi sizleri gönülden uğurlamaktan son derece mutluyuz. Sizler seçilmiş bahtiyar müminlersiniz. Biz böyle kabul ediyor ve inanıyoruz. O kutsal beldelere Cenabı Allah’ın misafirleri olarak gidiyorsunuz. Misafirin ricası talebi ev sahibi için makbuldür. Sizlerin ricası dua olur. Geride bıraktığınız bu aziz milletimizin sizlerin dualarına ihtiyacı var. Dualarınızı esirgemeyiniz. Yolunuz açık, haccınız mebrur olsun” dedi.

Programda pandemi nedeniyle iki yıl boyunca hac kapılarının kapalı olduğuna değinen Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ise konuşmasında “Uzun bir aradan sonra ilk defa hacı uğurlama merasimiyle bir araya geldik. Malumunuz pandemiden dolayı iki yıldır hac kapıları kapalıydı. Çok nasipli ve çok bahtiyar insanlarsınız. Şu anda 80 milyonun içerisinde seçilmiş ve o kutsal beldelere, Resuli Kibriya Efendimize onun Mescidi Nebevisine gidecek nasipli insanlarsınız” ifadelerini kullandı.

Hacı adayları İl Müftüsü Erhun’un yaptığı duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere sevinç gözyaşları ile uğurlandı.

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