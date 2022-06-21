Bakım ve onarımı biten yüzme havuzuna ulaşım ücretsiz olacak

Bakım ve onarım sonrası yeniden halkın hizmetine açılan Osmaneli Belediyesi yüzme havuzuna ulaşım ücretsiz olacak.

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi’ne ait olan yüzme havuzu bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti. Osmaneli Belediyesi’nden alınan bilgiye göre saat 10.0019.00 saatleri arasında açık olan havuzunun fiyatı 18 yaş ve altı için 5 TL iken, 19 yaş ve üstü için 15 TL olarak belirlendi. Kadınların Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri hizmet verecek olan havuz, erkekler için ise Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri hizmet verecek.

Öte yandan okullar kapandığında belirlenecek olan saatlerde belediye servis araçları ile Toki ve Beşevler başta olmak üzere ücretsiz havuza ulaşım sağlanacak.

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