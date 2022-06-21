Üretici ve alıcının buluşma noktası hal kompleksi oldu

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin üretici ve alıcının buluşma noktasının belediyelerince yapılan hal kompleksi olduğunu ifade ederek, “Fiyatlarının makul olmasında hal kompleksimizin büyük rolü var” dedi.

Osmaneli'nde her yıl olduğu gibi tahıl alım ve satımının ortak noktası olan hal kompleksi üreticiler ve alıcılar için hazırlandı. Osmaneli Belediye’sinden alınana bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tatmin edici fiyatlar sonrası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Hal Kompleksinde tahıl alımlarını gerçekleştirecek.

Konuya ilgin açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarıma ve çiftçiye destek olmaya ve çeşitli projelerle vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Şahin, “Belediyemize ait hal Kompleksimizle çiftçimizin en büyük sorunu olan pazarlama ve ürünlerini alıcıyla buluşturma konusunda başarılı olduk. Tarımsal ürünlerimizin fiyatlarının makul olmasında hal kompleksimizin büyük rolü var” dedi.

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