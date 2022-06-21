BŞEÜ öğrencilerinin 23 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından yapılan 23 başvuru TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi öğrencilerinin yaptığı 23 başvuru TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, projesi desteklenecek öğrencileri okulda ziyaret ederek tebrik etti.

Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Rektör Beydemir “Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki bilimsel araştırma projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da araştırma projelerine desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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