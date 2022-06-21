Miniklerin yıl sonu gösterileri görülmeye değerdi Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; "Dünyanın en değerli varlıklarını yarınlara hazırlıyoruz’’

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri’nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler önce gösterilerini sundu daha sonra karnelerini aldı. Miniklerin yıl sonu gösterileri görülmeye değerdi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılarak, öğrencilerin sevinç ve heyecanını paylaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan V. Subaşı, çocukların yetiştirilmesinde emeği olan öğretmen ve ailelerine teşekkür etti. Subaşı ‘’Dünyanın en değerli varlıklarını yarınlara hazırlıyoruz. Siz değerli anne ve babalar; dünyanın en güzel varlıkları olan evlatlarımızı sevgiyle donatırken, bizler de onlara bu sevgiyi tamamlayacak eğitimi vermek için çalışıyoruz. Çocukların temel eğitimi almada en hızlı öğrenme çağları bu dönemdir. Böylesine önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek teslim etmeniz bizim için gurur verici. Bununla birlikte bizlerin de bu sorumluluğu yerine getirmek için gayretle çalıştığımıza emin olmanızı istiyorum. Hedefimiz öğrencilerimizi bireysel farklılıkları benimseyen bir ortamda, çağdaş yaşamın getirdiği bilgi, beceri ve değerlerde, paylaşmayı bilen, sorgulayan ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Daha sonra çocukların gösterilerini izleyen Başkan V. Subaşı ve Başkan Yardımcısı Kazıcı, çocuklara karnelerini vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

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