Pazaryeri'nde sel Başkan Tekin, yağmur ve doludan zarar gören çiftçilerin ve vatandaşların yaralarını sarmak için sokağa indi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Maalesef birçok bölgemizde mahsuller bitti"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesinde yaşanan yağmur ve doludan zarar gören çiftçilerin ve vatandaşların yaralarını sarmak için sokağa indi. Özellikle dolunun tarımı olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Tekin, “Maalesef Avşar ovasında, Ümmet ovasında ve birçok bölgemizde mahsuller bitti” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde dün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Dolunun etkisiyle yüzlerce dönüm arazi zarar görürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından ilçe sokaklarında incelemelerde bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye ekiplerince sokaklarda zarar oluşan alanlarda temizlik çalışmalarının başladığını belirtti. Ekipler, ilçe merkezindeki farklı noktalardaki cadde ve kaldırımlarda oluşan kirliliğin ve su tahliyesinin giderilmesi için yoğun mesai harcadı.



“Birçok bölgemizde mahsuller bitti”

Özellikle tarım alanında büyük kayıpların yaşandığını ifade eden Başkan Tekin, “Şiddetli dolu yağışından sonra sokaklarımızı dolaşıyoruz. Bir sorun ihtiyaç var mı diye soruyor, sorunları kısa sürede çözüyoruz. İlçe merkezinde büyük sorunlar görünmüyor, görülen yerlerde de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Maalesef Avşar ovasında, Ümmet ovasında ve birçok bölgemizde mahsuller bitti, çiftçimiz üzgün biz üzgünüz. Rabbim büyük afetlerden bizi korusun” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.