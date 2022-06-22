Verimli topraklarıyla dikkati çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yılki kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçenin geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu ilçede üreticiler bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırırken, ilçede kiraz üretiminin 40 yıllık geçmişe sahip. Bu yıl 6 ile 7 bin ton hasat bekleyen kiraz üretici, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor. İl genelinde 450 dekar alanda üretimi yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın ilk hasadı toptan kilosu 12 lirayla 15 lira arasında satıldı.

Kiraz üreticisi Muammer Demir, 10 yıl önce kiraz ağaçlarını diktiğini anlatarak, "78 tane ağacımız var, günde 500 kilo topluyoruz. Napolyon kirazı, çok güzeldir, yemesi güzel, dayanıklı. Herkesi buraya kiraz yemeye davet ediyoruz" dedi.



"1980'li yıllarda bu yanan 'Napolyon' cinsi kiraz üretimi yapılıyor"

Gölpazarı Ziraat Odası'nda teknik mühendis olarak çalışan Ali Şahin, ilçede 1980'li yıllarda bu yanan 'Napolyon' cinsi kiraz üretimi yapıldığı anlatarak, "0900 dediğimiz halk arasında da 'Napolyon' diye adlandırılan kiraz çeşidimiz oldukça popüler oldu. Yıllar içerisinde 80'li 90’lı yıllardan bu yana günümüze kadar yılda takriben ortalama bin 500, 2 bin, 2 bin 500 tonlar civarına çıktı üretim. Bu süreç içerisinde değişik bölgelerden ihracatçılarda gelerek, ilçemizde alım yaptılar. Ancak son yıllarda girdi fiyatlarının yüksekliği, gübre fiyatlarında ki artışlar, akaryakıt fiyatları ayrıca işçi teminindeki güçlükler, işçi ücretinde ki artışlar üretimde olumsuz bir etkiye sebep oldu. Dolayısıyla günümüzde bayağı bir düşüş yaşandı kiraz üretiminde. Yine de bin 500 tonlar civarında ilçemizde üretim söz konusu. Bu aslında azımsanacak rakam değil. Yine de ilçemiz üretim anlamında ideal bir bölge" dedi.

Öte yandan toplanan kirazlar üreticiler tarafından Gölpazarı Kiraz Hali'ne getirilerek, burada başta İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa olma üzere 5 ülkeye ihraç ediliyor.

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