Bilecik'te kadın dayanışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından şehir merkezi şadırvan önünde kurulan hayır panayırına katıldı.

Hayır panayırında yapılan el emeği ürünleri inceleyen Başkan V. Subaşı, çalışmada yer alan kadınlara teşekkür etti. Öğrenciler yararına açılan hayır panayırına 24 Haziran 2022 tarihleri arasında açık olacağını hatırlatan Başkan V. Subaşı, tüm vatandaşları ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu. Bilecik Belediyesi olarak kadınlar ve eğitime yönelik bütün çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine de emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan ise katkıları dolayısıyla Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.