Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu

İHA

Söğütlü genç yetenek Galatasaray'a transfer oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu.
Söğüt Altay Futbol Okulu'nda kalecilik yapan 7 yaşındaki Doruk Subaşıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2014 doğumlu 150 çocuğun katıldığı seçmeler göz doldurdu. Seçmelerde dikkat çeken performansının ardından sarıkırmızılı takımın altyapısına transfer olan Doruk Subaşıoğlu, Eylül ayında başlayacak Galatasaray U8 futbol takımında yer alacak. Genç yeteneğin babası Zafer Subaşıoğlu daha önceden Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor'un takım kaptanlığı yapmasının ardından kulüp başkanlığı da yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yapımı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu
YEREL HABERLER Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yapımı hakkında fikir ...
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ...
AYDES tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER AYDES tatbikatı yapıldı
Sanayi ve üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Sanayi ve üniversite arasında işbirliği protokolü ...
Bilecik'te beslenerek büyütülen yavru tilki doğal ortamına salındı
YEREL HABERLER Bilecik'te beslenerek büyütülen yavru tilki doğal ...
Başkan Sever'den Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki Gübretaş'a tepki Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever: "Tüm girişimlerimize rağmen hiçbir şekilde Söğütlü çalışan tercih edilmemektedir"
YEREL HABERLER Başkan Sever'den Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki ...
Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara ...
Partisinden ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ilk kez konuştu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin, demokrasi kavramının bu kadar iğdiş edildiği bu dönemde aldığı bu kararı anlamak da kabul etmek de mümkün değildir" "Tamamen hukuksuz olan ve parti içerisindeki küçük bir grubun komplosuyla verilmiş bu kararı tabii ki yargı yoluyla kaldıracak ve partime döneceğim" "Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var" "Günü geldiğinde tüm bu muhataplarımızla gerçek demokrasi diliyle konuşacağımızı ve hesaplaşmadan helalleşmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" Semih Şahin'in avukatı Devrim Ulupınar: "Müfettiş raporlarının yorumları haricinde somut hiçbir veri yok"
YEREL HABERLER Partisinden ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı ...
Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma ...
Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman ...
Bilecik'te kadın dayanışması
YEREL HABERLER Bilecik'te kadın dayanışması
Zehirli uğur böceği örümceği bu kez de Bozüyük’te görüldü
YEREL HABERLER Zehirli uğur böceği örümceği bu kez de Bozüyük’te ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile ...
Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi
Öğrenciler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi aldı
YEREL HABERLER Öğrenciler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ...
Bilecik'te mazgallarda temizlik
YEREL HABERLER Bilecik'te mazgallarda temizlik
Başkan Yıldırım, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın ...
Bozüyük Çarşı Meydan Projesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bozüyük Çarşı Meydan Projesi çalışmaları başladı
İl Jandarma Komutanı Sandal’dan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Sandal’dan Başkan ...
Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak
YEREL HABERLER Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak ...
Bilecik'te zabıtadan işletme denetimi
YEREL HABERLER Bilecik'te zabıtadan işletme denetimi
Başarılı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi
1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.