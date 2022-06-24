Başkan Subaşı basın mensupları ile bir araya geldi Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı; "Altyapı çalışmalarımızı mümkün olan en hızlı şekilde tamamlayacağız" "Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısında oluşan kötü koku ve görüntünün de önüne geçeceğiz"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Atatürk Parkı’nda bulunan Selanik Kafe'deki toplantıya Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı da eşlik etti. Önemli çalışmalara imza attıklarını ve bu çalışmaların kimi zaman siyasete alet olduğunu anlatan Subaşı, "Asfalt çalışmalarımız sorunsuz şekilde devam ediyor. Büyük bir çalışma yapacağımızı ve bu konuda en büyük desteğin vatandaşlarımızın sabrı olacağını söyledik ancak ne yazık ki bu önemli çalışmamız kimi zaman siyasete alet oldu. Bunlara rağmen şuan çalışmalarımız devam ediyor. Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi civarından oluşan kötü koku ve görüntünün engelleneceğini bunun yanı sıra arıtma tesisinin de faaliyete geçeceğiz. Toplamda 11 kilometrelik kollektör hattı çalışmasının yer alacağı, 29 milyon 400 bin TL sözleşme bedeli ile gerçekleştirilirken çalışmanın 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Proje ile Bilecik’teki kanalizasyon hattından çıkan günlük ortalama 7 bin metreküp zararlı ve pis suyun doğaya karışarak zarar vermesi önlenirken, Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısında oluşan kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmesi planlanıyor” dedi.



“Organizasyonun toplam maliyeti KDV dâhil 236 bin lira”

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gençlik Konseri hakkında da açıklamalar yapan Başkan Subaşı, "Organizasyonun toplam maliyeti KDV dâhil 236 bin lira. Organizasyon içerisinde sanatçı 90 bin TL, ses sahne ışık sistemleri 60 bin TL, ulaşım 20 bin TL, konaklama 4 bin TL, yemek 6 bin TL, led ekran 12 bin TL, kulis rider bin 500 TL, toplamda 195 bin +KDV bir tutarı oldu, bunu belediye karşıladı” dedi.



“Havuzumuz 27 Haziran'da açılıyor”

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası’nın 27 Haziran’da açılacağını da müjdeleyen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, “Su Eğlence Dünyamız; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13:30 ile 19:00 saatleri arasında karma şeklinde hizmet verecek. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 11:00 ile 19:00 saatleri arasında kadınlara özel olacak ve son olarak Pazar günleri saat 11:00 ile 19:00 saatleri arasında ailelere özel açık olacaktır” ifadelerini kullandı.



"Dezavantajlı kesimleri sosyal yaşama kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Subaşı son olarak altyapı çalışmalarımızı mümkün olan en hızlı şekilde tamamlayacaklarını anlatarak, "Bunun yanı sıra şehrimize gençlerimizin ve çocuklarımızın keyifle yaşayabileceği kültür ve sanat etkinlikleri kazandıracağız. Dezavantajlı kesimleri sosyal yaşama kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadının güçlü olduğu toplumların güçlü olduğunu düşünüyor ve bu doğrultu da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Subaşı, son günlerdeki siyasi polemiklere girmeyeceğini, onlara partisinin gerekli mercilerinin, gerekli açıklamaları yağacağını ve kendisinin Bilecik halkına hizmet etmekle anılmak istediğini söyledi.

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