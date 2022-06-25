Bilecik'te bisiklet festivali yapıldı

Bozüyük Doğa Sporları Topluluğu (BODOS) ve Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) işbirliği ile Dodurga Bisiklet Festivali düzendendi.

Dodurga Belediyesi tarafından katkı sağlanan festivale, farklı illerden 40 kadar bisiklet severler katıldı. Festival, Dodurga beldesinde başlayıp, Dodurga'nın eşsiz yayla ve ormanlarında devam etti. 2 gece 3 gün devam eden festivalde katılımcılar yaylalarda pedal çevirip, kendi çadırlarında konakladılar. Camili yayla gibi çeşitli yaylalarda pedal çeviren katılımcılar son olarak Atatürk Orman Köşkü'nü ziyaret ettiler.

Festival hakkında açıklama yapan BODOS topluluğu basın temsilcisi Ali Açan, ortak noktaların bisiklet ve doğa olduğunu ifade ederek, "Diğer illerden gelen katılımcıları bölgemizde ağırlamak ve bölgemizin eşsiz doğasıyla baş başa kalmalarını sağlamaktan mutluyuz. Doğamıza hayran kalan katılımcılar yakınımızda böyle bir bölgedoğa olduğunu bilmediklerini ve tekrarlaması durumunda tekrar gelmek istediklerini bizlere dile getirdiler. Rotalarımız her ne kadar rampa ve zirvelerle dolu olsa da harika manzara ve kamp noktalarında dinlendik. Etkinlik boyunca görev alan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’ya ve belediye personeline, BODOS ekip arkadaşlarıma, Vel ESBİD Derneği yönetimine ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederiz. 2022 yılında düzenlediğimiz bu festival, umarız senelerce devam eden bir etkinlik olmasını dilerim" dedi.

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