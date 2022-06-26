Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Selda Öztürk: "Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek"

Bilecik'te ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla sokakta kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için ‘Kütüphanede Hayat Var’ temasıyla etkinlik düzenlendi. Öğretmenleriyle birlikte sokakta kitap okuyan gençler, farkındalık oluşturmak istedi. Kütüphane önündeki kaldırıma koyulan sandalyeye oturan öğrenciler, seçtikleri bir kitabı sonuna kadar okudu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Selda Öztürk, ‘Kütüphanede Hayat Var’ temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, "Bu çerçevede yaptığımız bu etkinliğimiz kitap okuma etkinliği. Amacımız okuma kültürünü geliştirmek. Okumanın önemini inanlara hissettirmek için böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Bunun için okulumuzdan minik öğrencilerimiz katıldı. Okumak hayattır" dedi.

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