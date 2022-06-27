Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yenidodurga köyünde geleneksel hale gelen Kültür Şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen şenlik, köyün piknik alanında gerçekleştirildi. Şenlikte, Bozüyük Karakamalı Zeybek ekibinin gösterisi beğeniyle izlenirken, yerel sanatçılar tarafından verilen konserde vatandaşlar büyük bir coşkuyla türkülere eşlik ettiler. İl Genel Meclisi üyeleri, Bozüyük belediye başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliklerde misafirlere gözleme ve yemek ikramı yapıldı.

Şenliğe gelenler ile yakından ilgilenen Köy Muhtarı Mustafa Terle, konuklara ve emeğe geçen herkese teşekkür etti

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