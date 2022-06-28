Çarptığı otomobili önüne katarak 5 metre sürükledi Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarptığı otomobili önüne katarak 5 metre sürükledi Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarptığı otomobili önüne katarak 5 metre sürükledi Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hasan Dinçer E. yönetimindeki 11 AAH 432 plakalı kamyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde sol şeritten sağ şeride geçmek istediği esnada yine aynı istikamette seyir halindeki Murat K. (25) idaresindeki 54 RA 357 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önünde 5 metre sürüklenen araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan Hanife K. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, BilecikOsmaneli karayolu araçların çekilmesine kadar tek şeritten ilerledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli'nde köylere spor tesisleri yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde köylere spor tesisleri yapılmaya ...
Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Borcak Köyü'nün yıllardır süren su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Borcak Köyü'nün yıllardır süren su sorunu çözüldü
Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi
Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım'dan pazar ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım'dan pazar ...
Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi
YEREL HABERLER Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde ...
Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine 109 bin 875 TL hibe desteği
YEREL HABERLER Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine 109 bin 875 ...
Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu
YEREL HABERLER Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu
Su sıkıntısı çeken köyde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Su sıkıntısı çeken köyde incelemelerde bulundu
Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 749’a ulaştı
YEREL HABERLER Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 749’a ...
İşte 7 asırlık Osmanlı Şerbeti Üniversite uzmanları ve öğrenciler devletin kurulduğu topraklarda aslına uygun şekilde yapılıyor İçerisinde 40'a yakın baharat ve organik aromalar ile tamamen el emeği ile katkı maddesi kullanılmadan asırlık tarifine uygun olarak hazırlanıyor Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenim görevlisi Mesut Kaplan; "Ertuğrul Gazi’den itibaren Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana bu şerbet içiliyor" "Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan, günümüzde şurup adı altında içtiğimiz ürünlerin kökeni öncelikle bu şerbetlerdi" "Osmanlı zamanında Bilecik en çok gül üretimi yapılan 2’inci kentmiş"
YEREL HABERLER İşte 7 asırlık Osmanlı Şerbeti Üniversite uzmanları ...
Osmaneli'de hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Osmaneli'de hacı adayları kutsal topraklara dualarla ...
Osmaneli’de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi
YEREL HABERLER Osmaneli’de bir akaryakıt istasyonu mühürlendi
Minik sporcular sahnede hayran bıraktı
YEREL HABERLER Minik sporcular sahnede hayran bıraktı
Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Selda Öztürk: "Amacımız okuma kültürünü geliştirmek, okumanın önemini inanlara hissettirmek"
YEREL HABERLER Bilecik'te sokakta kitap okuma etkinliği Bilecik İl ...
Vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantısı yapıldı Müftü Erhun, “2021’de bin 401 adet vekaletle kurban bağışı yapılmıştır”
YEREL HABERLER Vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.