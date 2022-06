Yaz Kur’an kursları faaliyete başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca faaliyete açılan, her sene camilerde ve Kuran kurslarında milyonlarca çocuğun Kur'anı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları Bilecik'te faaliyet göstermeye başladı.

Bilecik Müftülüğü tarafından 2022 yılı yaz Kur'an kursu açılış programı Kayıboyu 46 yaş Kur’an kursunda yapıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, din görevlileri, öğrenci ve velilerin katıldığı program Diyanet İşleri Başkanlığı’nın '2022 Yılı Yaz Kur’an Kursu Açılış Videosu'nun izlenmesi ile başladı. Programa katılan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun öğrenci ve velilere seslendiği konuşmasında, “Türkiye'nin her yerinde yaz Kuran kurslarımız açılıyor. İlimizde başta Kayıboyu olmak üzere tüm kurslarımızda her yıl yaz ve kış olmak üzere Kur’an eğitimi vermektedir. Kurslarımızı çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri şekilde dizayn ediyoruz. İnşallah çocuklarımız hem eğlenecek hem de en güzel şekilde eğitimlerini alacaklar” dedi.

Bilecik Müftülüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2022 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitimöğretim tek dönem halinde 26 Ağustos 2022 tarihine kadar yüz yüze gerçekleştirilecek. Talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanacak olan eğitimler 8 hafta devam edecek.

